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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Lucas Moura

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu, Ajax deplasmanında hat-trick yaparak takımını finale taşıyan Tottenham’ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura seçildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final turu ikinci maçında Tottenham, deplasmanda karşılaştığı Ajax’ı 3-2’lik skorla mağlup ederek, Hollanda ekibini turnuvanın dışına itmişti.

Tarihi mücadelede Tottenham’ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura, attığı 3 golle dikkat çekerek takımını finale taşıyan isim oldu. Ajax karşısında hat-tricke imza atan Moura, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın futbolcusu seçildi.

İngiliz ekibinin başarılı oyuncusu Moura, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 47 resmi müsabakada 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 kez de golü hazırlayan isim oldu. 

(AA)

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