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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor! İşte devlerin 4. hafta programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

IHA4 Kasım 2024 Pazartesi 10:51 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor! İşte devlerin 4. hafta programı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te PSV Eindhoven - Girona ve Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 4. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 PSV Eindhoven - Girona

20.45 Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb

23.00 Bologna - Monaco

23.00 Borussia Dortmund - Sturm Graz

23.00 Celtic - Leipzig

23.00 Liverpool - Bayer Leverkusen

23.00 Lille - Juventus

23.00 Real Madrid - Milan

23.00 Sporting CP - Manchester City

6 Kasım Çarşamba

20.45 Club Brugge - Aston Villa

20.45 Shakhtar Donetsk - Young Boys

23.00 Sparta Prag - Brest

23.00 Bayern Münih - Benfica

23.00 Inter - Arsenal

23.00 Feyenoord - Salzburg

23.00 Kızılyıldız - Barcelona

23.00 Paris Saint-Germain - Atletico Madrid

23.00 Stuttgart - Atalanta

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