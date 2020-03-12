Şampiyonlar Ligi'nde iki maç daha ertelendi

12 Mart 2020 Perşembe 21:07 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 21:07

Manchester City ile Real Madrid arasında 17 Mart'ta oynanması planan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nda koronavirüslü bir oyuncu tespit edilmesi ve tüm Real Madrid takımlarının 15 gün boyunca karantina altına alınması nedeniyle UEFA'nın maçı erteleme kararı aldığı belirtildi.

Real Madrid'in sahasında oynanan ilk ayak karşılaşmasını Manchester City, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

JUVENTUS-OLYMPİQUE LYON MAÇI DA ERTELENDİ



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya ekibi Juventus ile Fransa temsilcisi Olympique Lyon arasında 17 Mart Salı günü yapılacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İtalya'nın Torino kentinde oynanması gereken son 16 turu rövanş müsabakasının koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendiği belirtildi.

Juventus Kulübü, İtalyan futbolcusu Daniel Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. İki takım arasında Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olympique Lyon 1-0 kazanmıştı.

Öte yandan, Hollanda ile İspanya arasında 29 Mart'ta Amsterdam'da oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği kaydedildi.