Şampiyonlar Ligi'nde ilk tur rövanş maçları yarın başlayacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk tur eleme maçları, yarın ve 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
18.00 Kairat (Kazakistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (1-1)
18.30 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Vikingur (Faroe Adaları) (3-2)
20.00 RFS (Letonya) - Levadia (Estonya) (1-0)
20.00 Milsami (Moldova) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-1)
20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Zalgiris (Litvanya) (0-2)
20.00 Malmö (İsveç) - Iberia (Gürcistan) (3-1)
21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - The New Saints (Galler) (0-0)
21.00 Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova) (0-1)
21.30 Inter Escaldes (Andorra) - FCSB (Romanya) (1-3)
22.00 Buducnost (Karadağ) - Noah (Ermenistan) (0-1)
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Virtus (San Marino) (2-0)
22.00 Breidablik (İzlanda) - Egnatia (Arnavutluk) (0-1)
16 Temmuz Çarşamba:
21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda) (0-1)
21.45 Dinamo Minsk (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)