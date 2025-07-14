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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde ilk tur rövanş maçları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak. İlk maç Kairat ile Olimpija Ljubljana arasında oynanacak.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde ilk tur rövanş maçları yarın başlayacak
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk tur eleme maçları, yarın ve 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

18.00 Kairat (Kazakistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (1-1)

18.30 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Vikingur (Faroe Adaları) (3-2)

20.00 RFS (Letonya) - Levadia (Estonya) (1-0)

20.00 Milsami (Moldova) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-1)

20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Zalgiris (Litvanya) (0-2)

20.00 Malmö (İsveç) - Iberia (Gürcistan) (3-1)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - The New Saints (Galler) (0-0)

21.00 Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova) (0-1)

21.30 Inter Escaldes (Andorra) - FCSB (Romanya) (1-3)

22.00 Buducnost (Karadağ) - Noah (Ermenistan) (0-1)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Virtus (San Marino) (2-0)

22.00 Breidablik (İzlanda) - Egnatia (Arnavutluk) (0-1)

16 Temmuz Çarşamba:

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda) (0-1)

21.45 Dinamo Minsk (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)

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