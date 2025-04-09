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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde ilki başardı! Declan Rice tarihe geçti

Arsenal'in İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ve lig aşamasının ardından yapılan maçlarda iki frikik golü atan ilk futbolcu oldu.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 15:47 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde ilki başardı! Declan Rice tarihe geçti
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İngiltere temsilcisi Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımı karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetinde Declan Rice, müsabakada 12 dakika içinde attığı iki şık frikik golüyle tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ise daha önce 4 futbolcu grup maçları sırasında bir maçta 2 frikik golüne imza atmıştı.

Galatasaray'da forma giydiği dönemde Faslı yıldız oyuncu Hakim Ziyech de UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda İngiliz ekibi Manchester United'a 2 frikik golü atmış ve karşılaşma 3-3 berabere bitmişti. Grup maçlarında ayrıca Rivaldo, Cristiano Ronaldo ve Neymar, aynı başarıyı göstermişti.

İngiliz futbolcu Declan Rice; Rivaldo, Cristiano Ronaldo, Neymar ve Hakim Ziyech'in ardından aynı Şampiyonlar Ligi maçında iki serbest vuruş golü atan beşinci oyuncu olurken, bunu Real Madrid'e karşı yapan ilk oyuncu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta 2 frikik golü atan oyuncular şu şekilde:

FutbolcuTakımıRakip TakımYıl
Declan RiceArsenalReal Madrid2025
Hakim ZiyechGalatasarayManchester United2023
NeymarPSGKızılyıldız2018
Cristiano RonaldoReal MadridZürih2009
RivaldoBarcelonaMilan2000

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