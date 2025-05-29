Şampiyonlar Ligi'nde Inter dördüncü PSG ise ilk kupa için sahaya çıkacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi PSG karşı karşıya gelecek.

"Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

INTER, 3 KEZ KUPAYI KAZANDI

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunun tarihine bakıldığında Inter, 1964, 1965 ve 2010 yılları olmak üzere 3 kez mutlu sona ulaştı.

İtalyan ekibi; 1967, 1972 ve 2023 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, 4. şampiyonluk için Münih'te PSG karşısında sahaya çıkacak.

INTER 7. KEZ, PSG İSE 2. KEZ FİNAL MAÇINA ÇIKACAK

Inter, organizasyonda 7. kez final mücadelesi verirken PSG ise 2. kez final maçına çıkacak.

PSG, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı.

Turnuvada, İtalyanlar 12, Fransızlar ise 1 kez mutlu sona ulaştı.

İtalya'dan Milan (7), Inter (3) ve Juventus (2) kupayı daha önce kazanma başarısı gösterirken Fransa'dan ise sadece Olimpik Marsilya bu kupada zafere ulaştı.

23 FARKLI TAKIM KUPAYA UZANDI

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 23 farklı ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

PSG, finalden zaferle ayrılması durumunda kupayı kazanan 24. ekip olarak tarihe geçecek.

İspanya temsilcisi Real Madrid 15 kezle UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım ünvanını elinde tutuyor.

Bu organizasyonda ayrıca Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.

İSPANYA EKİPLERİ 20 KEZ KAZANDI

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.

İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.