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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e şok! Avrupa defteri kapandı

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter ile Shakhtar Donets İtalya'da karşı karşıya geldi. 0-0 golsüz sona eren maçta Inter grup sonuncusu olurken Shakhtar grubu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

10 Aralık 2020 Perşembe 01:08 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 01:08
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Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter ile Shakhtar gruptan çıkmak adına çok kritik maça çıktı.

Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi ve iki takım da kazanarak gruptan çıkma şansını kaybederek Şampiyonlar Ligi macerasını noktaladı.

Geçtiğimiz sezon gibi bu sezon da iddialı bir kadro kurmasına rağmen grup sonuncusu olan Inter yeniden hüsran yaşarken Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donets üçüncü sırayı alarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkını elde etti.

Grupta 6 puana yükselen Inter grup sonuncusu olurken Shakhtar Donets, Real Madrid ve Mönchengladbach'ın ardından grubun üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkını elde etti.

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