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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kader akşamı! Tur bileti için kritik viraj

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Manchester United'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, maçtan galibiyetle ayrılıp son maça avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor.

29 Kasım 2023 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde kader akşamı! Tur bileti için kritik viraj
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih - Kopenhag maçından gelecek sonuca göre de Avrupa'yı garantileyebilir. İşte Galatasaray'ın tur ve Avrupa ihtimalleri...

4 PUANLA 3. SIRADA

Sarı-kırmızılılar, Manchester United maçı öncesi A Grubu'nda 4 maç sonunda topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

İkinci sırada bulunan Kopenhag ve temsilcimiz Galatasaray'ın 4'er puanı bulunuyor. Manchester United ise 3 puanla grupta son sırada yer alıyor.

LİDER ÇIKMAYI GARANTİLEDİLER

Galatasaray'ın bulunduğu A Grubu'nda Bayern Münih lider olarak çıkmayı garantiledi. Alman devi, 4 maçta 12 puan topladı.

İKİ MAÇI KAZANIRSA ÜST TUR

Galatasaray, kalan iki maçta Manchester United ve Kopenhag'ı mağlup etmesi durumunda diğer maçlara bakmadan Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak.

DANİMARKA'DA 1 PUAN YETEBİLİR

Sarı-kırmızılılar, Manchester United karşısında galip gelir, Kopenhag da Bayern Münih maçında kaybederse Galatasaray'a Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı maçta üst tur için 1 puan yeterli olacak.

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