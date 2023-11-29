Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih - Kopenhag maçından gelecek sonuca göre de Avrupa'yı garantileyebilir. İşte Galatasaray'ın tur ve Avrupa ihtimalleri...

4 PUANLA 3. SIRADA

Sarı-kırmızılılar, Manchester United maçı öncesi A Grubu'nda 4 maç sonunda topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

İkinci sırada bulunan Kopenhag ve temsilcimiz Galatasaray'ın 4'er puanı bulunuyor. Manchester United ise 3 puanla grupta son sırada yer alıyor.

LİDER ÇIKMAYI GARANTİLEDİLER

Galatasaray'ın bulunduğu A Grubu'nda Bayern Münih lider olarak çıkmayı garantiledi. Alman devi, 4 maçta 12 puan topladı.

İKİ MAÇI KAZANIRSA ÜST TUR

Galatasaray, kalan iki maçta Manchester United ve Kopenhag'ı mağlup etmesi durumunda diğer maçlara bakmadan Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak.

DANİMARKA'DA 1 PUAN YETEBİLİR

Sarı-kırmızılılar, Manchester United karşısında galip gelir, Kopenhag da Bayern Münih maçında kaybederse Galatasaray'a Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı maçta üst tur için 1 puan yeterli olacak.