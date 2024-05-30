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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kupayı en çok müzesine götüren ekip Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde kupayı 14 kez müzesine götüren Real Madrid, bu alanda açık ara rakiplerinin önünde yer alıyor.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 12:23 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde kupayı en çok müzesine götüren ekip Real Madrid
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Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki 2023-2024 sezonu şampiyonluk mücadelesi, Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunun tarihine bakıldığında İspanya temsilcisi Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere 14 kez mutlu sona ulaşarak en başarılı takım oldu. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

23 FARKLI TAKIM KUPAYA UZANDI

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 23 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Kupayı Real Madrid 14, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.

İSPANYA EKİPLERİ 19 KEZ KAZANDI

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.

İspanya ekiplerinin 19 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.

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