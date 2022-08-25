UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Dev turnuvanın finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULACAK

Kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

TAKIMLAR VE TORBALAR

Şampiyonlar Ligi play-off turunun tamamlanmasının ardından grup maçlarında yer alacak 32 takım da netleşti. İşte 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar ve kuraya girecekleri torbaları:

1. TORBA

Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, Milan, Bayern, PSG, Porto, Ajax.

2. TORBA

Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid, Sevilla, RB Leipzig, Tottenham.

3. TORBA

Dortmund, Salzburg, Shakhtar, Inter, Napoli, Benfica, Sporting Lizbon, Bayer Leverkusen.

4. TORBA

Rangers, Marsilya, Kopenhag, Club Brugge, Celtic, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Dinamo Zagreb.

İLK MAÇLARIN TARİHİ

"Devler Ligi"nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.