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  • Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin rakibi
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin rakibi

Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti. İşte detaylar...

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 13:20 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin rakibi
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Fenerbahçe, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Kuraya seri başı olarak katılan sarı-lacivertli ekibin rakibi, İsviçre temsilcisi Lugano oldu.

Eşleşmede ilk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Lugano, geçen sezon İsviçre Süper Ligi'ni 2. sırada tamamladı.

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