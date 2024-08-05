Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER;
Galatasaray - Young Boys
Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets
Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC
Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız
Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB
Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde playoff turunda mücadele edecek.
Fenerbahçe, Lille'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. İlk maç İstanbul'da oynanacak.