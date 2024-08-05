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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

5 Ağustos 2024 Pazartesi 13:15 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri
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Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER;

Galatasaray - Young Boys

Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets

Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC

Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız

Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde playoff turunda mücadele edecek.

Fenerbahçe, Lille'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. İlk maç İstanbul'da oynanacak.

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