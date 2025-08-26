İSTANBUL 28°C / 20°C
  Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç! Kairat bileti kaptı
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç! Kairat bileti kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Turu'nda Kazak takımı Kairat, İskoç ekibi Celtic'i penaltı atışlarında eleyerek Devler Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

IHA26 Ağustos 2025 Salı 23:13 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maç! Kairat bileti kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Turu'nda Kazak takımı Kairat, İskoç ekibi Celtic'i penaltı atışlarında eleyerek Devler Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Kazakistan ekibi Kairat, Almatı'da Celtic'i konuk etti. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İskoçya'da oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçın ardından bugün de gol sesi çıkmazken, karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında da iki ekip gol bulamazken, seri penaltı atışlarına geçildi. Ev sahibinde kaleci Anarbekov, 3 penaltı atışında kurtarış yaptı. Kazakistan takımı, penaltı atışlarında güçlü rakibine karşı 3-2'lik üstünlük sağlayarak lig aşamasına katılım hakkı elde etti.

Kairat, Şampiyonlar Ligi elemelerine 1. turdan başlarken, sırasıyla Olimpija, KuPS Kuopio, Slovan Bratislava ve Celtic'i eleyerek tarih yazdı.

  • UEFAŞampiyonlarLigi
  • Kairat
  • Celtic

