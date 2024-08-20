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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde play off heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek son 7 takımın belli olacağı play-off turu bugün başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray yarın Young Boys ile mücadele edecek.

20 Ağustos 2024 Salı 10:19 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde play off heyecanı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu bugün yapılacak üç maçla başlayacak.

"Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turunda bugün 3, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 4 maç yapılacak.

Takımlar, 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde avantaj arayacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu maçların programı şöyle:

20 Ağustos Salı:

GNK Dinamo - Karabağ

Bodo/Glimt - Kızılyıldız

Lille - Slavia Prag

21 Ağustos Çarşamba:

Midtjylland - Slovan Bratislava

Malmö - Sparta Prag

Dinamo Kiev - Salzburg

Young Boys - Galatasaray

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