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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor!

Şampiyon olma ihtimali bulunan G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın 1. eleme turunda seri başı olması kesin. 2. turda ise kuvvetle muhtemel seri başı olacaklar.

Akşam7 Mayıs 2023 Pazar 11:54 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor!
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R.Madrid - M.City yarı final eşleşmesinin galibi şampiyon olursa, 2. eleme turundan başlayacağız. 1. eleme turuna katılması kesin olan takımlar; Ferençvaroş, Astana, Zalgiris, HJK, Flora, Shamrock, N.Saints, Ljublijana, Z.Mostar, Red Imps, Soligorsk, D.Tiflis, Hacken, Valmiera, Larne, Spartans...

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2. eleme turunda 20 takım yer alacak ve bu takımlardan biri temsilcimiz olacak. Buraya katılan temsilcimiz yüksek ihtimalle seri başı olacak. D.Zagreb ve Molde bu turda olması kesinleşen takımlar. Temsilcimiz, 2. elemeyi geçerse 3. eleme turunda yer alacak. Bu turda olması kesinleşen takımlar Çekya ve Yunanistan şampiyonları. Temsilcimiz, 3. eleme turunu geçerse play-off'ta mücadele edecek. Burada İsviçre şampiyonu Young Boys ve Belçika şampiyonu ile birlikte 3. eleme turundan gelecek 6 takım yarışacak.

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