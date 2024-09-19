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  • Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkmaya hazırlanıyor! İşte Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu kararı
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkmaya hazırlanıyor! İşte Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu kararı

Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euroya transfer olan Kerem Aktürkoğlu Portekiz macerasına harika bir başlangıç yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Kızılyıldız deplasmanına çıkacak olan Benfica'da teknik ekip, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili kararını verdi.

19 Eylül 2024 Perşembe 14:20 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkmaya hazırlanıyor! İşte Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu kararı
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Galatasaray'ın 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya gönderdiği Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibindeki serüvenine harika bir giriş yapmıştı.

Benfica ile ilk maçına Santa Clara karşısında çıkan Kerem Aktürkoğlu, iyi performansını bir de golle süslemişti.

Öte yandan Benfica bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Portekiz temsilcisi ilk hafta maçında Kızılyıldız deplasmanına çıkıyor.

Benfica'dan yapılan maç günü paylaşımında Kerem Aktürkoğlu'na da yer verilmesi dikkat çekti.

Benfica'nın paylaşımı:

Milli futbolcunun bu akşamki Kızılyıldız maçında sahaya ilk 11'de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Benfica'nın Kızılyıldız ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı müsabaka bu akşam TSİ 19:45'te başlayacak.

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