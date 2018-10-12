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Şampiyonlar Ligi'nde şike depremi!

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan Paris Saint Germain'in Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği karşılaşmayla ilgili şike iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan Paris Saint Germain'in Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği karşılaşmayla ilgili şike iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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