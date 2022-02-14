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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı! İşte maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 11:31 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:31
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)

16 Şubat Çarşamba:

Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)

22 Şubat Salı:

Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)

Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya)

23 Şubat Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

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