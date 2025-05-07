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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Inter adını finale yazdırdı

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam skorda Barcelona'yı 7-6 mağlup eden Inter, finale yükselen ilk takım oldu. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu takıma adına 1 gol attı.

Haber Merkezi7 Mayıs 2025 Çarşamba 00:46 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Inter adını finale yazdırdı
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Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam skorda Barcelona'yı 7-6 mağlup eden Inter, finale yükselen ilk takım oldu.

İspanya'da oynanan ilk maç uzun yıllar unutulmayacak bir 90 dakikaya sahne olarak 3-3 sona ermişti. Rövanşta İtalya'da karşılaşan iki dev kulüp, futbolseverlere yine tarihi bir gece yaşattı.

Inter'in Lautaro Martinez ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 önde kapattığı ilk yarıya Hansi Flick ve öğrencileri, ikinci 45 dakikada tarihi bir geri dönüşle karşılık verdi.

54. dakikada Eric Garcia, 60. dakikada ise Dani Olmo'nun golleriyle skoru 2-2'ye getiren Barcelona, 6 dakika içinde geri döndü.

BARCELONA ÇEVİRDİ, INTER PES ETMEDİ

2-2'den sonra İtalyan devine adeta top göstermeyen Barcelona, 87. dakikada Raphinha'nın golüyle skoru 3-2'ye getirse de Inter'in bu maçta söyleyecekleri bitmemişti.

Sıradışı bir mücadeleye sahne olan eşleşme, 90+3'te Acerbi'nin skoru 3-3 yapan golüyle nirvanaya ulaştı ve uzatmalara gitti.

İşleri bir kez daha tersine çeviren Inter, uzatmaların ilk devresinde 98. dakikada Frattesi ile 4-3 öne geçerek Devler Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu.

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