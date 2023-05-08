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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın oynanacak 2 karşılaşmayla sürecek

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde yarı final karşılaşmaları yarın akşam oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 10:55 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın oynanacak 2 karşılaşmayla sürecek
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinin ilk ayağı, yarın akşam başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumunda olan İspanyol temsilcisi Real Madrid, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen İngiltere'nin Manchester City takımını konuk edecek.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise İtalya ekipleri karşılaşacak. Turnuvadan 7 defa zaferle ayrılan Milan ise, 3 kupası bulunan Inter'i 10 Mayıs Çarşamba günü San Siro Stadyumu'nda konuk edecek.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

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