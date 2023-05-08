Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın oynanacak 2 karşılaşmayla sürecek

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinin ilk ayağı, yarın akşam başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumunda olan İspanyol temsilcisi Real Madrid, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen İngiltere'nin Manchester City takımını konuk edecek.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise İtalya ekipleri karşılaşacak. Turnuvadan 7 defa zaferle ayrılan Milan ise, 3 kupası bulunan Inter'i 10 Mayıs Çarşamba günü San Siro Stadyumu'nda konuk edecek.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

