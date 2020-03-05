05 Mart 2020 Perşembe 10:17 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:17

Bu sene attığı sürpriz gollerle öne çıkan Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, bu sezon mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.

Çek basınına konuşan Novak, "Üç senedir Trabzonspor'dayım. Bu takımdan birçok iyi oyuncu geldi, geçti. Bence bu süre içerisindeki en iyi kadroya ve en güçlü takıma sahibiz. Dolayısıyla bunu kullanmalıyız. Sezona başlarken hedefimiz Avrupa kupalarıydı ama artık şampiyonluğu hedefliyoruz. Bu saatten sonra bunu başaramazsak, taraftar, futbolcular ve tüm camia hayal kırıklığı yaşayacak" diye konuştu.

Süper Lig'i zirvede bitirmenin aynı zamanda kendilerine Şampiyonlar Ligi kapısını da açacağını belirten Filip Novak şöyle devam etti: 'Taraftarımız muhteşem ve şampiyonluk kadar kendilerine Avrupa'nın bu dev turnuvasını da izleme fırsatı sunmak istiyoruz. Onların desteğini her yerde hissediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmanın hayali şu an tüm Trabzon şehrini sarmış bulunuyor. Bu benim için de harika olacak. İlk kez bu büyük turnuvada boy gösterme fırsatı elde edeceğim. Tabii daha önümüzdeki sezonun sonuna daha çok maç var."

Türkiye'de top koşturan diğer vatandaşlarıyla da kontak halinde olduğunu belirten Novak, "Kasımpaşa'dan Pavelek ve Antalyaspor'dan Ondrej Celustka var. Şimdi bunlara bir isim daha eklendi. Ç.Rizespor'da oynayan Milan Skoda ile komşu sayılırız. Milan bir kere beni ziyarete geldi ve birlikte kahve içtik. Türkiye'den ve milli takımdan konuştuk" dedi.

Sörloth'un el işareti

Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un Fenerbahçe maçından sonra tribüne doğru yaptığı el işaretinin anlamını ortaya çıktı. Karşılaşmayı tribünde ailesinin de takip ettiği, Norveçli futbolcunun aileye selam gönderdiği belirtildi. Bir dönem Bursaspor forması giyen babası Göran Sörloth maçın ardından yaptığı açıklamada, "Yakaladığı gol rakamları gerçekten çok iyi. Bence bunun sırrı takımda iyi bir ortam olması ve takım arkadaşlarının Alexander'a çok iyi davranmaları. Takımda iyi ilişkiler var" dedi.

(Milliyet)