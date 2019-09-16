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Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

İspanya temsilcisi Real Madrid, 13 kezle UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olma unvanını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'ni 18 kezle en çok İspanyol takımları kazanırken, İngilizler 13, İtalyanlar ise 12 defa 'Kupa 1'de mutlu sona ulaştı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın başlayacak 2019-2020 sezonu grup karşılaşmaları öncesi İspanya'nın Real Madrid ekibi, kupayı en çok müzesine götüren takım olma unvanını elinde bulunduruyor.
 
İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.
 
Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrılarak kupaya uzanamadı.
 
40 farklı takım final oynadı, 22'si kupa kazandı
 
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.
 
Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

Öyle görünce ortalık bir anda karıştı

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