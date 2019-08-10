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‘Şampiyonluğa geldim’

Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Kartal’ın hocası, “Beşiktaş şampiyonluğa oynar, bu her zaman böyledir. Kafamızdaki oyun planını yerleştirmeye çalışıyoruz. Zaman değil, destek istiyoruz. O desteği de Beşiktaş taraftarı bize verecektir” ifadelerini kullandı.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni sezon öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Avcı’nın sözleri: “Beşiktaş’a imza atalı 2 ay olmuş. İlk basın toplantısında ‘Şerefiyle oynamayı, hakkı ile kazanmayı ilke edinmiş’ Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak şampiyonluk kazanmak istiyorum demiştim. Sonra transfer çalışmalarına start verdik.”

HAZIRLIK MAÇLARI ÖNEMLİ DEĞİL

Beşiktaş’ı iyi tanıyorum. Kafamızdaki oyun planını yerleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Oyuncular yapmak istediklerimize çok istekli ama her şey çok çabuk gerçekleşmiyor. Bir sistem üzerinden gitmiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğa oynar, bu her zaman böyledir. Ve Beşiktaş dominant oyun oynar. Değişimler var, bunlar çabuk olan şeyler değil. Hazırlık maçlarında gol atıp atmamak önemli değil.”

BARÇA VE M.CİTY DE GOL YİYOR

“Barcelona ve Manchester City en iyi pas oyununu yapan takımlar. Ancak onlar da bazen çıkarken hata yapıyor ve gol yiyorlar. İlk defa tesiste kaldım, kafam karışıktı. Kalktığımda kafamda Beşiktaş arması vardı. Şampiyonluğu en çok isteyen biriyim. Diğer takımlarla yarışmış bir teknik direktörüm. Beşiktaş’a şampiyonluk yaşatmaya geldik. Orhan Ak dahil, 3 antrenörüm var, 2’si dönüşümlü olarak kulübede olacak. Taraftar sağduyulu.”

BURAK'IN YANINA BİR FORVET DAHA GELECEK

KARTAL’IN hocası Abdullah Avcı, transfer çalışmaları hakkında konuştu. Avcı “Bu iş bir organizasyon işi. Diğer rakipler şu kadar harcadı, diye bir şey olmaz. Sağ bekte artık alternatif var. Sol bek netleşti. Çok kaliteli bir stoper geldi. Akıllı para konusunda doğru gidiyoruz. Birkaç tane daha doğru ilaveler yapacağız. Burak Yılmaz çok iyi bir profesyonel, milli aradan sonra aramıza döner. Gol atmasa bile yaptığı koşular bile değerli. Burak sağlıklı da olsa bir tane oraya doğru oyuncu almak istiyorduk. Bugünlerde orası için çalışmalar yapılıyor” dedi.

 

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