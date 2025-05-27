Şampiyonluğun en büyük mimarı: Barcelona'nın gençleri

Hansi Flick, Barcelona'yı 2024-25 sezonunda tarihi bir La Liga şampiyonluğuna taşırken, başarının ardındaki en büyük etkenlerden biri genç oyuncuların olağanüstü performansı oldu. Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Hector Fort ve Marc Bernal gibi La Masia çıkışlı isimler toplamda 5.930 dakika süre aldı ve 85 lig maçında forma giydi.

Flick, altyapıya olan güvenini sezon boyunca sürdürerek tam 14 La Masia mezununa forma verdi. Barcelona Atletico'da da süre alan Gerard Martin, Araujo, Pablo Torre ve Pau Victor gibi isimler de kadroya derinlik kazandırdı. Bu gençlik vurgusu, 2022-23 sezonunda Xavi Hernandez yönetiminde gelen şampiyonlukla benzerlik taşısa da o dönemde genç oyuncular sadece 35 dakika sahada kalabilmişti.

Lamine Yamal bu sezon 2.683 dakika ile 33 maçta boy gösterirken, Pau Cubarsi de aynı sayıda maçta 2.441 dakika süre aldı. Hector Fort 16 maçta, Marc Bernal ise 3 karşılaşmada görev yaparak takıma katkı verdi.

Barcelona tarihinde genç oyuncuların bu kadar belirleyici olduğu çok az şampiyonluk sezonu bulunuyor. Pep Guardiola döneminde Bojan Krkic ve Thiago Alcantara gibi isimler zaman zaman süre bulurken, Frank Rijkaard döneminde Lionel Messi ilk adımlarını atmıştı. Ancak Terry Venables ve Rinus Michels gibi eski teknik direktörlerin dönemlerinde altyapı oyuncularına şans verilmemişti.