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Spor

Şampiyonluk 1 puan ötede! Galatasaray'da hedef 24. zafer

Galatasaray ligin son haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılı ekibin ligdeki 24. şampiyonluğunu elde etmesi içim yalnızca 1 puana ihtiyacı var. İşte detaylar...

Akşam26 Mayıs 2024 Pazar 09:25 - Güncelleme:
Şampiyonluk 1 puan ötede! Galatasaray'da hedef 24. zafer
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Süper Lig'de son olarak kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu yenilgiyi bugün unutturmak istiyor. Ligin son haftasında saat 19.00'da Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Cim-Bom, bu karşılaşmadan 1 puanla ayrılması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek takıma moral ve motivasyon için destek oldu. Taraftarı ile kenetlenen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasında olan 3 puanlık farkı koruyarak sezonu mutlu sonla bitirmek istiyor. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki Aslan, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçebilir.

TEK EKSİK HAKİM ZİYECH

Galatasaray'da zorlu mücadele öncesi tek eksik bulunuyor. Fenerbahçe karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Hakim Ziyech, bugün Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Galatasaray, bu sezon ipi önde göğüslemesi durumunda formasına 5. yıldızı takmaya çok yaklaşacak. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Sarı-Kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 24. kez zafer turu atacak. Cimbom'un beşinci yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kalacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 3. kez şampiyon olmaya çok yakın.

BURUK 10. KUPASININ PEŞİNDE

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-20 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, geçen sezon Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, üst üste 2, toplamda da 3. kez zafer yaşayabilir. Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (2) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 10'a yükseltecek. Galatasaray'ın, Konya'dan mutlu dönmesi durumunda kadroda bu sezon Süper Lig'de süre alan oyuncular arasından 8'i üst lig düzeyinde ilk kez şampiyonluk yaşayacak; Zaha, Demirbay, Köhn, Ali Turap, Efe Akman, Baran Demiroğlu, Vinicius ve Eyüp.

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