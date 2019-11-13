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‘Şampiyonluk engellenemez’

Cengiz, “Daha ligin başında sayılırız. Bu puan kayıpları normal. Önemli olan sezon sonu. Kadromuza ve hocamıza güveniyoruz. Taraftarımıza yeni bir zafer hediye edeceğiz” dedi.

  • Star Spor
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GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig’de şampiyonluğa en yakın takımın kendileri olduğunu ve sezon sonunda üst üste üçüncü kez ipi göğüsleyeceklerini söyledi. Cengiz, “Daha ligin başında sayılırız. Yeni bir takım kurduk. Bu dönemde puan kayıpları normal. Önemli olan sezonun sonunu en iyi noktada bitirebilmek” diye konuştu.

DEVRE ARASINDA TAKVİYE OLACAK

Kadroya ve Teknik Direktör Fatih Terim’e olan güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Başkan, “Sezon başında en iyi kadroyu kurduk. Ancak bazı uyumsuzluklar olabilir. Hocamız da bunları tespit edip, devre arasında gereken hamleyi yapacaktır. Biz de onun isteğine göre transferi gerçekleştireceğiz ve sezon sonunda da taraftarlarımıza bir şampiyonluk daha hediye edeceğiz” ifadesini kullandı.

İÇİMİZDEKİ RAKİPLER DAHA ZORLU!

Cengiz, şampiyonluk yarışında asıl rakiplerinin diğer takımlar olmadığını camia içinde kendilerine karşı planların yapıldığını da hatırlatarak, “Kendi içimizdeki rakiplerle, diğer takımlardan daha faza uğraşıyoruz. Takıma destek vermeleri gerekirken, köstek oluyorlar. Ancak onların da çabası bizim başarılı olmamızı engelleyemeyecektir” dedi.

 

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