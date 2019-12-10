‘Şampiyonluk habercisi’

BEŞİKTAŞ’TA Galatasaray derbisinde sonra Kasımpaşa maçında da kader gollerin iatan Umut Nayir, acelesi olmadığını basamakları teker teker çıkmak istediğini söyledi. Kasımpaşa karşılaşmasında 61. dakikada oyuna girdikten sonra attığı iki golle galibiyeti kazandırmanın kendisine nasip olduğunu vurgulayan Beşiktaşlı oyuncu şunları söyledi:

3 PUANI TAKIM OLARAK ALDIK

“Kader gollerini ben attım ama galibiyetin sadece bana mal edilmesi doğru değil. Biz bunu tüm takım olarak başardık. Önce Galatasaray maçında galibiyet golünü atmıştım. Şimdi Kasımpaşa maçında iki gol geldi. 6 puana katkı verdiğim için çok mutluyum. Bu 6 puan belki de Beşiktaş’ın şampiyonluğunun habercisi olacak. İnşallah şampiyon olduğumuzda bu 6 puanın değeri daha iyi anlaşılacak.”

BURAK PERFORMANSIMI ARTIRIYOR

“Yedek kalmak benim için sorun değil. Sahaya çıkan her Beşiktaşlı futbolcu kalitelidir. Son 8 haftadaki performansımız bunu gösteriyor. Burak Yılmaz ile oynamak bana artı değer katıyor. Çünkü rakipler onunla ilgilenirken bana boş alanlar kalıyor. İdmanlarda gol çalışması yaparken, genelde ön direğe koşuyorum. Lens uzatmada kanada inince yine ön direğe koştum ve gol geldi...”