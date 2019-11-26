Şampiyonluk hamlesi Payet
Son 6 haftada 16 puan toplayan Beşiktaş’ın ligde mutlu sona ulaşabilmek için Marsilya’nın 32 yaşındaki Fransız yıldızını devre arasında kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.
- Star Spor
BEŞİKTAŞ’TAN şampiyonluk hamlesi! Fransız basını, son 6 haftada 16 puan toplayıp zirve yarışında iddialı konuma gelen Siyah-Beyazlılar’ın Olimpik Marsilya’nın Fransız yıldızı Dimitri Payet’i renklerine bağlamak için düğmeye bastığını iddia etti. L’Eqipe’in haberine göre, Kartal 2021’de sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcu için Marsilya’ya teklifte bulundu. Ekonomik sıkıntı içinde olan Fransız kulübünün ayda 600 bin euro kazanan Payet’in ücretinin karşılanması durumunda Beşiktaş’a gitmesine sıcak bakacağı belirtiliyor.
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