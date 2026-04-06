Derbi galibiyeti sonrası zirveye dev bir adım atan Trabzonspor, şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. 63 puan toplayan Bordo-Mavililer, bir maç eksiği bulunan 64 puanlı lider Cim-Bom'un sadece 1 puan gerisinde yer alıyor. Çarşamba günü Galatasaray'ın erteleme maçında Göztepe karşısında alacağı sonuç, şampiyonluk yarışında hayati bir önem taşıyor. Fırtına'yı 6 haftalık bir süreç bekliyor.

Alanya, Konya ve Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Karadeniz ekibi; Başakşehir, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni ise evinde ağırlayacak. BordoMavililer, tüm maçlarını kazanması durumunda puanını 81'e yükseltecek. Trabzonspor'un zirve mücadelesi verdiği rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin birbirleriyle maç yapacak olması da zirve yarışında Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.