İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5906
  • EURO
    51,6341
  • ALTIN
    6717.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonluk hesapları başladı! Trabzonspor'un zirveyle puan farkı 1
Şampiyonluk hesapları başladı! Trabzonspor'un zirveyle puan farkı 1

Derbi galibiyetinin ardından şampiyonluk umutlarını tazeleyen Trabzonspor, liderle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Bordo mavilileri 6 haftalık zorlu bir maraton bekliyor. İşte detaylar...

AKŞAM6 Nisan 2026 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Derbi galibiyeti sonrası zirveye dev bir adım atan Trabzonspor, şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. 63 puan toplayan Bordo-Mavililer, bir maç eksiği bulunan 64 puanlı lider Cim-Bom'un sadece 1 puan gerisinde yer alıyor. Çarşamba günü Galatasaray'ın erteleme maçında Göztepe karşısında alacağı sonuç, şampiyonluk yarışında hayati bir önem taşıyor. Fırtına'yı 6 haftalık bir süreç bekliyor.

Alanya, Konya ve Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Karadeniz ekibi; Başakşehir, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni ise evinde ağırlayacak. BordoMavililer, tüm maçlarını kazanması durumunda puanını 81'e yükseltecek. Trabzonspor'un zirve mücadelesi verdiği rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin birbirleriyle maç yapacak olması da zirve yarışında Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.