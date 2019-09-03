‘Şampiyonluk için geldim’

FENERBAHÇE, Olimpik Marsilya’dan kadrosuna kattığı Luiz Gustavo ile dün akşam 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertli kulüp tarafından KAP’a yapılan açıklamada, Brezilyalı ön liberonun transferi için Fransız kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini vurgulayan Gustavo, şöyle konuştu:

EN İYİ KARŞILIĞI VERECEĞİM

“Benim için yeni bir başlangıç, yeni bir dönem olacak. Çok büyük bir camia olan Fenerbahçe’ye, hak ettiği şampiyonluğu kazanması için yardımcı olmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarının beni uzun süredir beklediğini biliyorum. Hem başkanımız, hem yöneticilerimizin uzun uğraşları sonucu bu transfer gerçekleşti. En iyi şekilde karşılık vermek istiyorum.”

STOPER DE OYNAYABİLİYOR

Gustavo, birçok bölgede görev yapabilme özelliği ile Ersun Yanal’ın elini rahatlatacak. Asıl mevkisi ön libero olan Brezilyalı, orta sahanın merkezi ile savunmanın göbeğinde de forma giyebiliyor. 1.88 boyundaki Gustavo, hava toplarındaki üstünlüğü ile de dikkat çekiyor. Bu arada Marsilya, “İki güzel yıl için teşekkürler” başlığıyla bir video paylaşıp Sambacı’ya veda etti.