Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde giren Galatasaray, üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğunu ilan etmenin hazırlığını yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon çıktığı 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Sarı-Kırmızılı ekip, 83 puanla en yakın takipçisi F.Bahçe'ye 8 puan fark attı. Cim-Bom ligde kalan 4 maçından 4 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak bunun önümüzdeki hafta yaşanma ihtimali de var. İkili averajda da üstünlüğü bulunan Sarı-Kırmızılılar; haftaya Fenerbahçe'nin Başakşehir'e takılması halinde cumartesi günü Trabzon'u deplasmanda mağlup ederse derbi zaferiyle şampiyonluğunu ilan edecek. Hemen ardından 14 Mayıs'ta G.Saray ile Trabzonspor, bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Bordo-Mavililer, sakatlığı bulunan yıldız isimlerini ligde dinlendirmeyi planlıyor. Final maçı, lige göre daha çetin geçebilir.

TORREİRA'DA DERBİ

River Plate, Boca Juniors'ın istediği Galatasaraylı orta saha Lucas Torreira için harekete geçti. 15 milyon dolarlık bir bütçe ayıran River, hem kulüpler şampiyonasında kadrosunu güçlendirmek hem ezeli rakibine darbe vurmak istiyor. Uruguaylı orta saha geçtiğimiz günlerde sözleşme uzatmıştı.