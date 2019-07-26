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‘Şampiyonluk ışığı var’

4 yıl sonra Fener’e dönen Emre Belözoğlu, “Kaybetmekten korkan değil, kazanmaktan keyif alan bir takım oluşuyor. Bu takımın hedefe varacağına inanıyorum” diye konuştu.

  • Star Spor
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YUVASINA yeniden dönen Emre Belözoğlu, Avusturya kampında verdiği röportajda, “Şampiyonluk ışığını fazlasıyla görüyorum. Ben Fenerbahçe’ye şampiyonluk için geldim.” dedi. Camia, taraftar ve futbolcular olarak şampiyonluğa ihtiyaçları olduğunu belirten Sarı-Lacivertli ekibin 38 yaşındaki yıldız Emre Bölözoğlu, şöyle devam etti:

FUTBOLCU OLARAK GELDİM

“Kaybetmekten korkan değil, kazanmaktan keyif alan bir takım oluşturulmak isteniyor. Bizim gönlümüzde Fenerbahçe bu ülkenin en büyük takımı olduğu için sahaya çıkan her oyuncu inşallah bu sene bunu hissedecektir. Öncelikle ben buraya bir futbolcu olarak geldim. Burada futbolculuk dışında başka bir görevim de bulunmuyor.”

YARDIMCI OLACAĞIM

Fener’den ayrıldığında çok üzüldüğünü belirten Emre sözlerini şöyle bitirdi: “Kimseye kırgınlığım olmadı. Ben F.Bahçe taraftarının büyüklüğünü, sahada, saha dışında net bir şekilde hissediyorum. Benden beklenen saha içi performansını göstereceğim. Ersun Yanal’la milli takımda çalıştık, tarzını biliyorum. Ona yardımcı olacağım.”

 

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