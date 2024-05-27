İsrail savaş uçakları, dün Refah ilinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadır kampı bombaladı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli hayatını kaybetti. Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech ise Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmadı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA FİLİSTİN'E DESTEK

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin'e destek verdi. Ziyech ile Kerem Aktürkoğlu, Filistin bayrağıyla poz verdi. Faslı yıldız, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı, "Özgür Filistin" notuyla paylaştı. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında sahneye Filistin bayrağıyla çıktı.