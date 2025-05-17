G.Saray yarın Kayseri'den 1 puan alması halinde matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak Sarı-Kırmızılı ekibin şampiyonluk kutlamaları konusunda hala çok net bir planı yok. İhtimallere göre yönetimin üzerinde anlaştığı taslak plan ise şu şekilde; şampiyonluğun garanti edilmesi halinde ilk kutlama Kayserispor maçında yapılacak. Ancak bu kutlama sadece diğer kutlamalar için bir ön hazırlık mahiyetinde olacak. Havai fişek ve konfetilerle renklenecek geceden taşan coşkunun, tribündeki ve Türkiye'deki taraftarlarla paylaşılması hedefleniyor.

SEREMONİ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA

Galatasaray Yönetimi'nin planladığı ikinci kutlama ise Süper Lig'deki Başakşehir karşılaşmasında olacak. Mevzuata göre şampiyonluk kupası, bir takımın kupayı garantilediği maçtan sonra ilk iç saha karşılaşmasında veriliyor. Bu nedenle G.Saray'ın kupasına Başakşehir karşılaşmasında kavuşması öngörülüyor. Kupayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vermesi bekleniyor. G.Saray 2. kutlama programını bir kez daha statta taraftarıyla yapacak. Ve Türkiye Kupası ile şampiyonluğun birlikte kutlanması için Yenikapı'ya randevu verilecek.

ÖNCELİK GS'Lİ SANATÇILARDA

Daha önce Trabzonspor'un şampiyonluğunda da büyük coşkuya sahne olan Yenikapı, bu kez Galatasaray'ın çifte kupa coşkusuna tanıklık edecek. O gece iki kupa da Yenikapı'da olacak. Tarihi ve saati henüz net değil ancak bu kutlamalarda taraftarlarla gövde gösterisine dönüşecek bir buluşma planlanıyor. Şimdiden burada gönüllü konser vermek, sahne almak isteyen onlarca sanatçı G.Saray kulübüne başvuruda bulunmuş durumda. Ancak yönetim bu konserde önceliği G.Saraylı sanatçılara verecek.