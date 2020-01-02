Sporx 02.01.2020 13:01 - Güncelleme: 02.01.2020 13:01

Süper Lig takımlarından lider Demir Grup Sivasspor'un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, Paris'te tatilini yaparken Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu.





"YATABARE'YE SORDUM VE İMZALADIM"





Sezon başında Sivasspor'a imza atmasıyla ilgili konuşan Mamadou Samassa "Fransa'dan ayrılmak ve yurt dışına gitmek istiyordum. Sivasspor'dan gelen teklif sonrası Türkiye'de beş yıl forma giyen Mustapha Yatabare ile konuştum. Fransa 2. Ligi ve Belçika'dan teklifler de aldım. Ancak Yatabare'yi dinledim ve Türkiye'ye gittim." dedi.





"TÜRKİYE'Yİ HER ZAMAN SEVDİM"





"Geçen sezonu 12. bitiren Sivasspor'a transfer olmak risk değil miydi?" sorusunu yanıtlayan 29 yaşındaki Malili kaleci "Türkiye'yi her zaman sevmişimdir. İki-üç yıldır Türkiye'ye gitmeyi hep düşünüyordum. Çok güzel bir ülke, statlardaki atmosfer oldukça ateşli ve çok güzel bir lig mevcut. Taraftarlar, yöneticiler ve kulüp personeli tarafından çok iyi karşılandım. Sivasspor'a imza atmak başıma gelen en iyi şey diyebilirim. Ayrıca Müslüman bir ülkeyi keşfediyorum." açıklamasını yaptı.





"BEŞİKTAŞ MAÇINI HATIRLAMIYORUM"





Sivasspor'daki ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynaması ve o karşılaşmada Tyler Boyd ile çarpışarak hastaneye kaldırmasıyla ilgili olayı anlatması istenen Samassa "Evet, Beşiktaş karşısında ilk maçımı oynadım ama hala o karşılaşmayla ilgili bir şey hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Tyler Boyd ile çarpışma anımız daha sonra izledim. Ailem, benden uzakta olduğu için büyük korku yaşamış. Bu yüzden sosyal medya üzerinden hızlıca açıklamalar yapıldı. Kafa travması yaşadığım söylendi ama dört gün idman yapmadım. Ayrıca protokol çok hızlıydı.(Gülerek)" ifadelerini kullandı.





"TÜRKLER FUTBOL FANATİĞİ"





Süper Lig hakkında konuşan 29 yaşındaki kaleci, "Lig beni fazlasıyla şaşırttı. Her takımda uluslararası düzeyde iyi yabancı oyuncular var. Türkler tam bir futbol fanatiği. Sivas'ta ortalama 20 bin taraftara oynuyoruz ve taraftarlarımız oldukça iyi." dedi.





"SİVAS, GUINGAMP'A BENZİYOR"





Sivas şehri hakkında da bilgi vermesi istenen Samassa, "15 milyon nüfuslu İstanbul'a göre 300 bin nüfusu olan Sivas küçük bir yer. Dağlarda bir kasaba gibi diyebiliriz. Sivas, bana Guingamp'ı hatırlatıyor ve burada yaşamak güzel. Stadın yanında bir dairede yaşıyorum, sessiz bir ortam var." şeklinde konuştu.





ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT





Sivasspor'un lider olmasıyla ilgili konuşan Samassa "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay oldukça deneyimli ve bize çok yardımcı oluyor. Ligde lideriz. Ataklarda çok güçlüyüz, ileri hızlı oynayabiliyoruz. Guingamp'ta da birlikte oynadığımız Mustapha Yatabare önemli işler yapıyor." ifadelerini kullanırken, "Süper Lig'de şampiyon olacak mısınız?" sorusunu "Umarım! Zor olacak çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağız. İnşallah başarırız" diye yanıtladı.