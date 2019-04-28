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Şampiyonluk yolunda Bayern'e çelme

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, deplasmanda düşme hattında bulunan Nürnberg ile 1-1 berabere kaldı.

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Bayern Münih, Bundesliga'da 31. haftanın kapanış maçında Max-Morlock Stadı’nda Nürnberg’e konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmada Nürnberg ikinci yarının başında 48. dakikada Matheus Pereira’nın golüyle 1-0 öne geçti.

Bayern Münih bu gole 75. dakikada Serge Gnabry ile cevap verdi ve 1-1’lik eşitliği sağladı.

Nürnberg 89. dakikada Bayern Münih'li futbolcu Alphonso Davies'in ceza sahasında rakibine faul yaptığından dolayı penaltı kazandı. Tim Leibold penaltı atışını gole çeviremeyince karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih, puanını 71'e çıkartarak, dün Schalke 04’e 4-1 yenilen Borussia Dortmund’un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Nürnberg ise, 19 puanla 17. sırada yer aldı.

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