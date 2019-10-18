‘Şampiyonluk yüzde 100’

BEŞİKTAŞ başkan adayı Serdal Adalı, şampiyonluk için iddialı konuştu. Adalı, “Abdullah hoca çok başarılı ve daha da başarılı olacağına inanıyorum. Bu takıma çok inanıyorum. Şampiyon olacağımıza yüzde 100 eminim, taraftarımız içini rahat tutsun. Sonuçlara göre teknik direktör değiştirmek Beşiktaş kültüründe yok. Bunları konuşmanın, lig devam ederken pek anlamı yok” ifadesini kullandı.

TRİBÜNLER 12. ADAMIMIZ

Adalı konuşmasında şunları söyledi: “Mali sıkıntıları bilirken, aday olmamak doğru olmazdı. Sorunların çözümünü biliyoruz. Herkes içini rahat tutsun, Beşiktaş büyük bir camia. Kısa zamanda işi toparlayıp, normal ve rutin giden bir hale getireceğiz. Amatör şubeler, ilk başta çok tepelere çıkmayacak ama zaman içinde her dalda şampiyonluklarla anılacak. Yönetimle tribünlerin kopuk olması kabul edilemez. Tribünler bizim 12. adamımız.”

ÇEBİ AYRIŞTIRMAK İSTİYOR

“Ocak ayında transfer yapacağız. Sırf şov olsun diye, yıldız gelsin diye transfer olmaz. Büyük bir isim gelir mi? Kısmet. Profesyonelleşme devam edecek.Futbolun içinden gelen insanlarla futbolun yönetilmesi doğru olanı. İnşallah önümüzdeki günlerde, onlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. Seçim çalışmamda başından beri camiayı birleştirelim diye yola çıkmış bir adamım. Görüyorum ki sayın Çebi ayrıştırmaya çalışıyor.”