İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2025 Salı / 23 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8604
  • EURO
    43,7701
  • ALTIN
    4039.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şampiyonluktan sonra düşüşe geçti! Trabzonspor eski günlerin uzağında
Spor

Şampiyonluktan sonra düşüşe geçti! Trabzonspor eski günlerin uzağında

Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladıktan sonra düşüşe geçti. Şampiyonluktan sonraki sezonlarda bordo mavili ekip hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerin uzağında kaldı. İşte detaylar...

AA20 Mayıs 2025 Salı 12:28 - Güncelleme:
Şampiyonluktan sonra düşüşe geçti! Trabzonspor eski günlerin uzağında
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, daha sonra düşüşe geçti.

Şampiyonluk sezonundan sonraki 3 sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşamayan bordo-mavililer, zirve yarışından erken koparken kupada da iki kez final oynamasına karşın mutlu sona ulaşamadı.

Süper Lig 2021-2022 sezonunda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan, 81 puanla şampiyon olan Karadeniz ekibi, sonraki sezonlarda şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

2021-2022 sezonunda ligi 13. sırada bitiren Galatasaray'ın 29 puan önünde şampiyonluk yaşayan Trabzonspor, daha sonra sarı-kırmızılı takım karşısında farklı geriye düştü.

SON 3 SEZON BÜYÜK FARK YEDİ

2022-2023 sezonunda 88 puanla Galatasaray şampiyon olurken Trabzonspor, ligde 57 puanla 6. sırada yer alarak zirvenin 31 puan gerisinde sezonu tamamladı.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda ise bu kez 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın 35 puan gerisinde 67 puanla sezonu 3. sırada bitirdi.

Bu sezon Trabzonspor'un, şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray ile arasındaki fark daha da açıldı.

Karadeniz ekibi, 36 hafta sonunda 89 puanla şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 42 puan gerisinde 47 puanla 7. sırada yer alıyor.

KUPADA SON 2 FİNALİ KAYBETTİ

Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda iki sezon kupaya yaklaşmasına karşın başarılı olamadı.

Bordo-mavililer, geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında Beşiktaş'a 3-2, bu sezon da Galatasaray'a Gaziantep'teki finalde 3-0 mağlup oldu.

KUPASIZ VE AVRUPASIZ SEZON

Geçen sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Trabzonspor, bu sezon ise Avrupa hayalini gerçekleştiremedi.

Türkiye Kupası'ndan Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Karadeniz ekibinin, Sipay Bodrum FK deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle ligi 5. sırada bitirme şansı da matematiksel olarak kalmadı.

Böylelikle Trabzonspor, lig ve kupada Avrupa hakkı elde edemeyerek taraftarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.