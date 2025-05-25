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Spor

Şampiyonun kasası dolup taşacak! İşte Fenerbahçe Beko'yu bekleyen dev gelir

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde bu akşam şampiyonluk için parkeye çıkacak. Final maçında Monaco ile karşılaşacak olan sarı lacivertli ekibin şampiyon olması halinde kasasına girecek rakam belli oldu. İşte şampiyonun kazanacağı para ödülü...

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2025 Pazar 12:31 - Güncelleme:
Şampiyonun kasası dolup taşacak! İşte Fenerbahçe Beko'yu bekleyen dev gelir
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Fenerbahçe Beko tarihinin ikinci EuroLeague şampiyonluğu için bu akşam parkeye çıkıyor. Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en büyüğü olmak için bu akşam Abu Dabi'deki Etihad Arena'da Monaco ile karşı karşıya gelecek. TSİ 20:00'de başlayacak mücadele büyük bir heyecana sahne olacak. Peki Fenerbahçe, EuroLeague'de şampiyon olması halinde ne kadar kazanacak?

Tarihinde dördüncü kez THY EuroLeague'de finale yükselen Fenerbahçe Beko, ikinci kez kupayı müzesine götürmek için sahne alacak.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de şampiyon olması durumunda kazanacağı para ödülü de belli oldu.

Buna göre THY EuroLeague'de şampiyon olan takım 1.8 milyon euroluk para ödülü kazanacak.

THY EuroLeague'de ikinci olan takım ise 1 milyon euroyu kasasına koyacak.

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