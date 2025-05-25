Fenerbahçe Beko tarihinin ikinci EuroLeague şampiyonluğu için bu akşam parkeye çıkıyor. Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en büyüğü olmak için bu akşam Abu Dabi'deki Etihad Arena'da Monaco ile karşı karşıya gelecek. TSİ 20:00'de başlayacak mücadele büyük bir heyecana sahne olacak. Peki Fenerbahçe, EuroLeague'de şampiyon olması halinde ne kadar kazanacak?

Tarihinde dördüncü kez THY EuroLeague'de finale yükselen Fenerbahçe Beko, ikinci kez kupayı müzesine götürmek için sahne alacak.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de şampiyon olması durumunda kazanacağı para ödülü de belli oldu.

Buna göre THY EuroLeague'de şampiyon olan takım 1.8 milyon euroluk para ödülü kazanacak.

THY EuroLeague'de ikinci olan takım ise 1 milyon euroyu kasasına koyacak.