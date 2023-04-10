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Spor

Samsun 19 Mayıs Stadyumu tıklım tıklım olacak

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak Samsunspor-Tuzlaspor karşılaşmasında, satışa sunulan 31 bin 158 biletten 28 bine yakını satıldı.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
Samsun 19 Mayıs Stadyumu tıklım tıklım olacak
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Spor Toto 1. Lig'in lideri Samsunspor, ligin 32. hafta mücadelesinde Tuzlaspor'u konuk edecek. İki ekip, daha önce 5 resmi müsabakada birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmaların 4'ünü Samsun ekibi kazanırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 2 müsabakada ise kırmızı-beyazlılar, 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Ligde geride kalan 31 haftada Samsunspor oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 63 puan aldı. Bu maçlarda rakip filelere 57 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 23 gol gördü.

Tuzlaspor ise oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet ile 34 puan topladı. Bu müsabakalarda rakip ağlara 35 gol gönderen Tuzlaspor, kalesinde ise 41 gole engel olamadı.

11 Nisan saat 20.30'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için Samsunspor tarafından satışa sunulan 31 bin 158 bin biletten 28 bine yakını satıldı. Sadece kale arkalarının bir bölümünde kalan biletlerin, maç saatine kadar tükenmesi hedefleniyor.

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