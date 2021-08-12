Samsun, Yıldızlar Türkiye Okçuluk Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

AA 12 Ağustos 2021 Perşembe 18:09 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 18:09

Samsun Okçuluk Tesisleri'nde başlayan ve 4 gün sürecek şampiyonaya, 66 kulüpten 272 sporcu katıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine, Samsun'da aynı yıl içinde ikinci bir şampiyona düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

"Samsun'daki bu güzel okçuluk alanında çok uygun şartlar altında yarışmamız devam ediyor." diyen Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Tüm okçularımızın son derece sevdiği bir ilimiz Samsun. 13-14 yaş grubu Türkiye Okçuluk Federasyonunun çok değer verdiği, en çok ümit beslediği yaş grubu. Çünkü buradan milli takımlarımıza sporcular gelecek. Bizler de dikkatle izliyoruz buradaki yarışmaları. Buradan sporcularımız genç milli takımlara gidecekler. Dolayısıyla hepsine başarılar diliyorum. Pazar gününe kadar yarışmamız devam edecek. Pazar günü yapılacak final atışlarıyla şampiyona sona erecek."

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise Samsun'un spor kenti olduğunun en büyük göstergesinin, düzenlenen şampiyonalar olduğunu belirtti.

Samsun'da ikinci okçuluk şampiyonasının düzenlendiğine işaret eden Kasapoğlu, "Bu bağlamda Türkiye Okçuluk Federasyonuna yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda olimpiyat noktasında Mete Gazoz, altın madalya alarak hem tüm Türkiye'ye hem de Samsun'umuza okçuluğu sevdirdi. Samsun'da okçuluk müsabakalarının bol bol yapılması gençlerin okçuluk noktasında sevgisini, ilgisini ve alakasını arttırmakta. Şampiyonada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışmacı kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.