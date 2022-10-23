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Spor

Samsun'da 4 gol var kazanan yok

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

AA23 Ekim 2022 Pazar 21:42 - Güncelleme:
Samsun'da 4 gol var kazanan yok
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Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Yılport Samsunspor ile Dyorex Boluspor 2-2 berabere kaldı.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Can Cengiz, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Mavi

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 72 Berk Taşkın), Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk. 85 Polat Yaldır), Zeki Yavru, Celil Yüksel (Dk. 72 Osman Çelik), Yusuf Emre Gültekin, Laura (Dk. 76 Harris), Ahmet Sağat

DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kacar, Melih Okutan (Dk. 46 Bregu), Gökhan Karadeniz, Landel (Dk. 89 Posmac), Kayamba (Dk. 89 Arda Köksal), Furkan Demir (Dk. 69 Ozan Papaker)

GOLLER: Dk. 2 Laura, Dk. 49 Ali Ülgen (Yılport Samsunspor), Dk. 45 (Penaltıdan) Gökhan Karadeniz, Dk. 90+4 Posmac (Dyorex Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk. 28 Onur Ulaş, Dk. 35 Furkan Demir, Dk. 90+6 Hakan Bilgiç (Dyorex Boluspor), Dk. 90+6 Soner Gönül (Yılport Samsunspor)

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