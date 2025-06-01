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Spor

Samsun'da inanılmaz son! Süper Lig'i 3. sırada bitirdiler

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 2-1 kazandı. Samsunspor, bu sonuçla birlikte sezonu 64 puanla 3. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi bileti aldı.

Haber Merkezi1 Haziran 2025 Pazar 21:06 - Güncelleme:
Samsun'da inanılmaz son! Süper Lig'i 3. sırada bitirdiler
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Süper Lig'in 38. ve son haftasında Samsunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 2-1 kazandı.

Kayserispor, 46. dakikada Duckens Nazon'un attığı golle 1-0 öne geçti. Samsunspor'a beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Soner Aydoğdu attı. Samsunspor, 90+8. dakikada Muja'nın golüyle maçı 2-1 kazandı.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, 77. dakikada kırmızı kart gördü. Jakirovic, önce itirazlarından dolayı, sonra ise taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrası kırmızı kart gördü.

Samsunspor, bu sonuçla birlikte sezonu 64 puanla 3. sırada tamamladı. Kayserispor, sezonu 45 puanla tamamladı.

SAMSUN'DA PANKART

Samsunspor taraftarı "Hayal Değil, Artık Avrupa İnanın Güzel Yarınlara" yazılı pankart açtı. Kuzey tribündeki taraftarlar, "Avrupa hazır ol Samsun geliyor" yazılı ve takım futbolcularının yer aldığı koreografi sundu.

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