Samsunspor: 2 - Eyüpspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Eyüpspor tarihlerindeki 6. randevuya çıkacaklar.
Samsunspor ile Eyüpspor daha önce 5 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 2'sini Samsunspor kazanırken, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. 2 takım arasında Samsun'da oynanan 2 maçta 1 maç berabere biterken, 1 maçı da ev sahibi Samsunspor kazandı.
İsmail Kartal gönderilecek isimleri tek tek açıkladı! 12 futbolcu yolcu
Karşılaşma öncesinde bu sezon 29 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Samsunspor'un 42 puanı bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar bu maçlarda rakip filelere 45 gol atma becerisi gösterirken, kendi kalesinde ise 38 gol gördü.
Play-off hattında yer alan Eyüpspor ise bu sezon oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 50 puan topladı. İstanbul temsilcisi rakip filelere attığı 46 golün yanı sıra kendi kalesinde 34 gol gördü.
Mert Hakan Yandaş İngiltere'de gündem oldu! 'Kendine biraz saygın olsun'
Eyüpspor ligde son oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Samsunspor ise son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak play-off yarışında derin yara aldı. Samsunspor kendi sahasında oynadığı son 2 maçı da kaybetti. Eyüpspor ise son deplasman maçında lig lider MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenmişti.
Valerien Ismael'den yönetime rapor! İşte gitmesini istediği futbolcular
17 Nisan Pazar saat 20.30'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Adem Cinek, Cemal Alpay ve Anıl Usta hakem üçlüsü yönetecek.