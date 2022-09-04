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Spor

Samsunspor: 2 - Manisa FK: 1

Samsunspor - Manisa FK rekabetinde 5. maç yarın oynanacak. Geride kalan 4 müsabakada Samsunspor'un Manisa FK'ya karşı galibiyet sayılarında 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

IHA4 Eylül 2022 Pazar 16:26 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ile Manisa FK tarihlerinde 5. kez birbirlerine rakip olacaklar.

Samsunspor ile Manisa FK, daha önce 4 kez birlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 2'sini Samsunspor kazanırken, 1 maçı da Manisa FK kazandı. İki takım arasında oynanan 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 2 maçta ise Samsunspor 1 maçı kazanırken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor, daha önce 4 kez karşılaştığı Manisa FK'ya toplam 6 gol atma başarısı gösterdi. Manisa FK ise Samsunspor filelerini 5 kez havalandırdı. 5 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor – Manisa FK karşılaşmasını Burak Pakkan, Oğuz Terzi ve Suat Güz hakem üçlüsü yönetecek.

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