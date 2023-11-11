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Spor

Samsunspor, 3 puan için Pendikspor deplasmanında olacak

Sezona istediği gibi başlayamayan Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında Pendikspor'a konuk olacak. Kırmızı beyazlı ekip 3 puan için sahaya çıkacak.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 14:41 - Güncelleme:
Samsunspor, 3 puan için Pendikspor deplasmanında olacak
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.

Ligde geride kalan 11 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik alan Samsun ekibi, 8 puan topladı.

Oynadığı son 2 maçı kazanan Yılport Samsunspor, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürüp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Pendik Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Fofana, Dimata ve Bedirhan Çetin'in, Pendikspor maçı kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

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