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Spor

Samsunspor 3 puanı 2 golle aldı

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

AA8 Ekim 2022 Cumartesi 21:10 - Güncelleme:
Samsunspor 3 puanı 2 golle aldı
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Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

SAMSUNSPOR: Szumski, Alim Öztürk, Boldrin (Dk. 70 Celil Yüksel), Novikovas (Dk. 74 Fofana), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren, Soner Gönül, Yusuf Emre Gültekin, Harris (Dk. 89 Muhammet Ali Özbaskıcı), Tanque (Dk. 89 Ahmet Sağat)

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Mert Kula (Dk. 72 Muhammed Bayır), Gökhan Gül, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 87 Bieliaiev), İlker Karakaş (Dk. 67 Sami Gökhan Altıparmak), Serdarcan Eralp, Barış Alıcı, Seyit Ali Kahya, Aksel Aktaş (Dk. 87 Zafer Göktuğ Erdem), Grechyshkin

GOLLER: Dk. 17 Tanque, Dk. 51 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 49 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 90+3 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor), Dk. 90+1 Muhammed Bayır (Gençlerbirliği)

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