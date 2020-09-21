Samsunspor 3 puanı 3 golle aldı

TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Ümraniyespor'u ağırladı.
Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri, 54. dakikada Tomane, 80. dakikada Gökhan Alsan ve 90+6. dakikada Enes İlkin kaydetti.
Ligde ilk galibiyetini alan ve 4 puana yükselen Samsunspor, 3. sıraya yerleşti. İlk mağlubiyetiyle tanışan Ümraniyespor ise 3 puanla 11. sırada yer aldı.
Samsunspor, gelecek hafta Bandırmaspor deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.