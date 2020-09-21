İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2020 Pazartesi / 3 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6175
  • EURO
    8,9581
  • ALTIN
    466.579
  • BIST100
    1087.03
Spor

Samsunspor 3 puanı 3 golle aldı

TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor evinde Ümraniyespor'u 3-0'lık skorla yendi. Karadeniz temsilcisi bu sonuçla 3. sıraya yükseldi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 21:16 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 21:16
ABONE OL

TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Ümraniyespor'u ağırladı.

Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri, 54. dakikada Tomane, 80. dakikada Gökhan Alsan ve 90+6. dakikada Enes İlkin kaydetti.

Ligde ilk galibiyetini alan ve 4 puana yükselen Samsunspor, 3. sıraya yerleşti. İlk mağlubiyetiyle tanışan Ümraniyespor ise 3 puanla 11. sırada yer aldı.

Samsunspor, gelecek hafta Bandırmaspor deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.