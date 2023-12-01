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Spor

Samsunspor, Adana'ya 6 eksikle gitti

Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan Samsunspor, Adana'ya hareket etti. Karadeniz ekibinde 6 eksik bulunuyor.

AA1 Aralık 2023 Cuma 14:22 - Güncelleme:
Samsunspor, Adana'ya 6 eksikle gitti
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maç için 6 eksikle Adana'ya hareket etti.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, Yukatel Adana Demirspor maçı için Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya gitti.

Kırmızı-beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Yunus Emre Çift, Gaetan Laura, Landry Dimata, Zeki Yavru, Flavien Tait ve Youssef Ait Bennasser kadroda yer almadı.

Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Samsun ekibi, ilk deplasman galibiyetini Yukatel Adana Demirspor karşısında almak istiyor.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

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