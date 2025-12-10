İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Samsunspor, AEK maçına hazır

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Yunan ekibi AEK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
Samsunspor, AEK maçına hazır
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi AEK'yi konuk edecek Samsunspor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanın ilk 10 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma koşusu ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiğini çalıştı.

Antrenmana Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, sakatlıkları devam eden Afonso Sousa ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilen Celil Yüksel katılmadı.

Samsunspor-AEK maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak.

